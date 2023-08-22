Волонтеры приюта Валента ищут надежного друга для дружелюбного Флаффи И в завершении выпуска...

Волонтеры приюта "Валента" ищут надежного друга для дружелюбного ФлаффиИ в завершении выпуска рубрика "Хочу домой!". Об одиноких питомцах из приютов, которые ищут новых любящих хозяев.Телефон волонтёра Ирины: 8-(904)-959-68-69Сильно устаете? Не хватает энергии? Дополнительный источник заряда и оптимизма, по мнению волонтеров приюта "Валента", - это Флаффи - семимесячная собачка с мягкой шубкой и красивыми глазами. Игривая и ласковая. Привита по возрасту. С сегодняшнего дня и по четверг в пять вечера в приюте "Валента" состоятся выгулы: можно прийти, выбрать питомца, провести с ним время на совместной прогулке, а после - кто знает, может и всю его жизнь.Информация по телефону и в сообществе приюта ВКонтакте.