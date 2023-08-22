Юные воспитанницы спортивной школы №5 по художественной гимнастике Владимира вошли в число призёров Международных соревнований. Они называются «III Этап Кубка сильнейших». В финале с 3

Юные воспитанницы спортивной школы №5 по художественной гимнастике Владимира вошли в число призёров Международных соревнований. Они называются «III Этап Кубка сильнейших». В финале с 3 лентами и 2 мячами они заняли 3 место. Соревнования самых лучших гимнасток проходили в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Фото: vk.com/vladimir_adm Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!