Пластический хирург Тимур Хайдаров дал первое интервью после скандала с пациентками.

Пластический хирург Тимур Хайдаров дал первое интервью после скандала с пациентками.Уже который день пресса не перестает тиражировать заметки о скандале, связанном с певицей Славой и Тимуром Хайдаровым. Звездный пластический хирург угодил в скандал после обвинений артистки в некачественно проведенной операции груди.Эксперт пару недель не давал никаких комментариев и теперь вышел в свет, чтобы сделать заявление о том, что на самом деле происходит с ним и его клиникой после сенсационного разоблачения. Целью Сланевской и других супостатов Хайдаров считает дискредитацию его репутации. По мнению пластического хирурга, артистка и другие недоброжелатели просто хотят сравнять его имя с землей, не имея для этого никаких оснований."Вот такая волна фейков распространяется, многие этого даже и не скрывают, с целью дискредитации. Они не гнушаются обсуждать не только мои работы, какими бы хорошими или плохими бы они ни были, но и мою личность, мою жену, мою годовалую дочь. Каждые два-три дня выходят новые фейки обо мне. Начиная с того, что у меня нет дипломов и заканчивая тем, что у клиники нет лицензии. Пожалуйста, все посмотрели дипломы, они есть в свободном доступе, в уголке потребителя также можно все посмотреть", — цитирует Хайдарова .Хирург убежден, что ни Сланевская, ни Успенская, ни другие пострадавшие до сих пор не обратились с заявлением в полицию, потому что у них нет для этого никаких оснований. "Вся эта информационная война ведется, чтобы меня уничтожить. Они хотят получить денежные средства в особо крупных размерах. Об этом факте мы сообщили в правоохранительные органы", — отметил он.