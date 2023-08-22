Cпрос на новостройки в РФ вырос на 50% из-за поднятия ключевой ставки.

За неделю с 15 августа, после повышения ключевой ставки Центробанком с 8,5% до 12%, спрос на первичное жилье вырос более чем на 50%, сообщила Известиям замдиректора по продажам ГК Гранель Элина Ханнанова.По ее словам, рост спроса связан с тем, что покупатели стараются приобрести недвижимость на прежних условиях — тех, что были до повышения ипотечных ставок.Руководитель по продажам корпорации Мегалит Ирина Орлякина пояснила: несмотря на то, что на рынке новостроек сохраняется субсидирование льготной ипотеки, повышение ключевой ставки оказывает психологическое влияние. В таких случаях люди возвращаются к вопросу покупки жилья, например, если раньше откладывали решение.Как рассказал член правления ассоциации агентств недвижимости AREA Григорий Ашихмин, вырос спрос и на премиальное жилье. Повышение ключевой ставки и, как следствие, ипотечной вызывает опасения людей, что и подогревает спрос, пояснил он.