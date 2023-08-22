На территории 33 региона совершено 77 преступлений с применением IT-технологий. В полиции области сообщают, что теперь аферисты стали часто представляться «сотрудниками единого портала

На территории 33 региона совершено 77 преступлений с применением IT-технологий. В полиции области сообщают, что теперь аферисты стали часто представляться «сотрудниками единого портала госуслуг». Правоохранители рассказали историю 51-летней жительницы Владимира. В выходные её обманули мошенники, и она обратилась в полицию. Неизвестный убедил женщину оформить кредит и перевести на якобы «безопасный счет» 1 миллион рублей.По словам