Жительнице Мурома после вмешательства прокуратуры выплатили недополученную за два года...

Жительнице Мурома после вмешательства прокуратуры выплатили недополученную за два года пенсиюМуромской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований пенсионного законодательства по обращению местной жительницы.Установлено, что женщина, ранее ухаживала за ребёнком-инвалидом. В июле 2020 года обратилась в Пенсионный фонд в городе Муроме с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Но ей было отказано из-за отсутствия необходимого страхового стажа, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.В течение двух лет заявительница продолжала работать, чтобы приобрести указанный стаж. Так в июле 2022 года ей назначена соответствующая пенсия.Позже прокурорская проверка показала, что Пенсионным фондом не включена в страховой стаж часть периодов, когда она ухаживала за сыном-инвалидом.Таким образом, женщина имела право на выплату досрочной страховой пенсии по старости с момента первого обращения.В итоге прокурором управляющему Пенсионного фонда внесено представление и принято решение о назначении женщине страховой пенсии по старости с июля 2020 года.После вмешательства прокуратуры недополученную за два года пенсию выплатили заявительнице в полном объёме.Фото pxfuel.com