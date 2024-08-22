Сразу два театральных фестиваля прошли в Чебоксарах с 16 по 19 августа. В обоих владимирские артисты получили награды, рассказали в правительстве. На V Международном фестивале театров кукол

Сразу два театральных фестиваля прошли в Чебоксарах с 16 по 19 августа. В обоих владимирские артисты получили награды, рассказали в правительстве. На V Международном фестивале театров кукол «Карусель сказок» владимирская труппа выступила с постановкой «Звонок в прошлое» по рассказу Кира Булычёва. В ней повествуется о вере в чудо, взаимосвязи времен и о важности некоторых событий