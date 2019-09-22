В Москве, похоже, решена судьба старинной ткацкой фабрики на Михалковой улице. Она так и не стала элитным лофт-кварталом, на строительство которого с дольщиков собрали 1,5 миллиарда рублей. Застройщик под следствием, люди уже потеряли надежду получить свои апартаменты. А на территории, судя по всему, собираются возвести жилье попроще.

200 семей обманутых дольщиков недостроенного "Лофт-Парка" рискуют остаться и без денег, и без жилья. Комплекс зданий знаменитой ткацкой фабрики имени Петра Алексеева, который предполагалось переоборудовать под апартаменты, приговорен к сносу. На Михалковой улице, похоже, вырастет район типовых многоэтажек.Люди, заплатившие за апартаменты от 6 до 20 миллионов рублей обанкротившемуся застройщику "Ред Девелопмент", уже седьмой год мыкаются с семьями по съемным квартирам. Дольщики продавали единственное жилье и покупали мечту. Теперь у них нет ничего.Ушлые девелоперы продавали за вполне реальные деньги воздух над фабричными корпусами. Реклама завораживала - утопающий в садах остров роскоши и благополучия с выходом на Головинские пруды.Эти линялые растяжки — все, что осталось от фешенебельного комплекса апартаментов "Лофт-Парк", да и они уже основательно выцвели. Подумать только, а ведь исключительно под эти красивые картинки с людей было собрано около полутора миллиардов рублей!Ни разрешений, ни экспертиз, ни градостроительного плана. Мэрия не раз предупреждала — строительство незаконно. Но представители застройщика лгали на голубом глазу — строительства нет.Это изначально была афера. Фабрика имени Петра Алексеева — объект культурного наследия. До революции — мануфактура Василия Йокиша, славившаяся сукном на всю Европу, одевавшая русскую армию в течение полутора столетий. Праправнучка фабриканта рассказывает: выходец из Пруссии Василий Йокиш создал в селе Михалково первый в России социальный комплекс для рабочих, где они жили со своими семьями. В одном из флигелей размещалась больница, вдругом – школа. У рабочих был даже свой театр.Сегодня трудно поверить, но фабрика успешно работала вплоть до 2011 года. Скорее всего, ее намеренно обанкротили, чтобы оттяпать золотую столичную землю. В начале 2015 года девелопер официально подал иск о собственном банкротстве. Деньги дольщиков исчезли. А фабрика оказалась еще и заложенной банку за 3 миллиарда рублей. Глава "Ред Девелопмент" Алексей Ковальчук был арестован по обвинению в мошенничестве.Проект был продан с торгов, а новый собственник уже заявил о сносе старых фабричных корпусов. "Там будет сноситься практически вся бывшая часть завода. На сегодняшний день на этом объекте предполагается построить жилье", - сообщил генеральный директор ООО "МТФПА" Юрий Марков.Судьба обманутых покупателей "Лофт-Парка" туманна. Деньги они отдавали под какие-то липовые предварительные бумажки. Дольщики поясняют: они соинвесторы, поэтому 214 ФЗ на них не распространяется.Увы, это не единственный проект возведения апартаментов в столице, потерпевший фиаско. Модный проект "Лофт-Ривер" на Летной улице уже два года под угрозой сноса. Застройщик "Пост-М" исчез, бросив клиентов с многомиллионными долгами и штрафами. Проблема с оформлением все та же: юридически лофты считаются коммерческой недвижимостью, а не жильем."На самом деле, в мире не существует понятий "жилье" и "апартаменты", апартаменты так и переводится, по сути, как жилье. Поэтому нам нужно уравнять эти понятия, - говорит архитектор Илья Заливухин. - Вообще-то жить в старых лофтах, жить в старых водонапорных башнях, жить даже в баржах на реке Сене в Париже — это нормально, это престижно. Совершенно необязательно строить многоэтажные 25-этажные районы в полях".По словам экспертов, нормативы типовой массовой жилой застройки с небольшими косметическими изменениями действуют с советских времен. Приобретатели апартаментов неизбежно попадают в правовой вакуум или становятся жертвами девелоперов-аферистов, с которых и взятки гладки.