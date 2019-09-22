Число задержанных в Париже, где проходят очередные акции желтых жилетов, превысило 150 человек.

Число задержанных в Париже, где проходят очередные акции "желтых жилетов", превысило 150 человек, сообщает РИА Новости.При попытке переместить протестующих с площади Мадлен в центре французской столицы начались стычки с полицией. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.Сегодня же в Париже проходила многотысячная манифестация в защиту климата, участники которой выражали свое недовольство социальной политикой властей. И на этом шествии избежать беспорядков не удалось. Провокаторы из движения black block разбили несколько витрин на пути следования колонны, разрушили автобусные остановки, на площади Италии поджигали мусорные контейнеры, принимались строить баррикады. И в этом случае для усмирения хулиганов полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.