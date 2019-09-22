Бывший американский вице-президент Джозеф Байден на встрече со сторонниками в Айове призвал конгрессменов расследовать злоупотребление властью со стороны президента Дональда Трампа.

Бывший американский вице-президент Джозеф Байден на встрече со сторонниками в Айове призвал конгрессменов расследовать "злоупотребление властью" со стороны президента Дональда Трампа. Байден считает, что итоги разбирательства в Конгрессе могут привести к импичменту Трампа, пишет ТАСС.По словам Байдена, во время недавнего телефонного разговора Трамп несколько раз просил президента Украины Владимира Зеленского расследовать возможные нарушения закона со стороны сына Джозефа Байдена Хантера при ведении бизнеса на Украине. Трамп таким образом хочет выбить сильного противника из президентской гонки, убежден Байден. Сам он считается главным кандидатом в президенты США от Демократической партии."Трамп поступает так, поскольку знает, что я разобью его наголову. Поэтому он злоупотребляет своей властью и... пытается очернить меня", — заявил Байден в Де-Мойне.Адвокат президента США Рудольф Джулиани уверен, что Байден во время пребывания у власти давил на Киев с целью замолчать связи Хантера с украинской газовой компанией "Бурисма".