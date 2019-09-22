Глава СК РФ Александр Бастрыкин вручил родителям погибших мальчиков Алексея Мартыненко и Святослава Юшкова медали Доблесть и отвага и выразил им свои соболезнования. Детей посмертно наградили на открытии турнира по дзюдо в Великом Новгороде, сообщается на сайте СК России.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин вручил родителям погибших мальчиков Алексея Мартыненко и Святослава Юшкова медали "Доблесть и отвага" и выразил им свои соболезнования. Детей посмертно наградили на открытии турнира по дзюдо в Великом Новгороде, сообщается на сайте СК России.10-летний Алеша Мартыненко сильно обгорел во время пожара в детском туристическом комплекск в Хабаровском крае, когда помогал эвакуировать совсем маленьких обитателей палаточного лагеря. От полученных ожогов мальчик скончался. 6-летний Слава Юшков из Карелии вытаскивал дедушку из горящей бани, но огонь перекинулся на него. Малыш получил 90% ожогов всего тела, специальным бортом МЧС РФ его доставили в Нижний Новгород, но усилия врачей оказались тщетны.VIII Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей до 15 лет на кубок председателя СК России посвящены памяти юных героев Отечества и сотрудников СК России, погибших при исполнении служебного долга.