Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, находится на четвертом месяце беременности. Недавно девушку оказалась в неприятной ситуации, став мишенью для критики.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, находится на четвертом месяце беременности. Недавно девушку оказалась в неприятной ситуации, став мишенью для критики.Модель обвинили в неподобающем отношении к своему интересному положению. Якобы она налегает на спиртное, хотя, по мнению пользователей Сети, делать это категорически запрещено.Так, одна из подписчиц задала Анастасии вопрос в комментариях под фото. "Настя, а вы пьете при беременности алкоголь что ли?", – возмутилась злопыхательница.Костенко не смогла смолчать и в довольно резкой форме ответила критику. "Что в вашем понимании пить алкоголь? Впервые за 19 недель попробовала не больше разрешенных 100 миллилитров красного вина. Надеюсь, мне не придется говорить о пользе данного объема вина, так как это информация, которую обязан знать каждый", – поставила фолловера на место супруга Тарасова.Другая подписчица, в свою очередь, решила влезть со своим непрошеным советом. Под снимком, где Анастасия позирует со своей дочерью Миланой. "Легко одели малышку, я свою дочку в очень теплый комбез одеваю и куртку", – раскритиковала девушку пользователь Сети. Этот комментарий Костенко предпочла оставить без ответа.