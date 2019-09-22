В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу среди любителей. Сразу три российских боксера, вышедшие в финал соревнований, победили в своих поединках. Золото сборной России принесли Андрей Замковой, Глеб Бакши и Муслим Гаджимагомедов.

В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу среди любителей. Сразу три российских боксера, вышедшие в финал соревнований, победили в своих поединках. Золото сборной России принесли Андрей Замковой, Глеб Бакши и Муслим Гаджимагомедов.В категории до 69 кг Замковой оказался сильнее англичанина Пэта Маккормака​​​. Бакши победил филиппинца Эумира Марсиаля (до 75 кг), а Гаджимагомедов – эквадорца Хулио Сезара Кастильо Торреса (до 91 кг).Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира. На ее счету три золота и одна бронза. Победу одержала команда Узбекистана (3 золото, 1 серебро, 1 бронза). Третье место у представителей Казахстана (1, 1, 4).