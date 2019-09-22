Неожиданный результат принес очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором минское Динамо принимало финский Йокерит. Эксперты предполагали острую борьбу с большими шансами у гостей, но джокеры из Хельсинки неожиданно проиграли со счетом 0:5.

Неожиданный результат принес очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором минское "Динамо" принимало финский "Йокерит". Эксперты предполагали острую борьбу с большими шансами у гостей, но "джокеры" из Хельсинки неожиданно проиграли со счетом 0:5.Очень долгая взаимная разведка привела к тому, что хозяева лучше разобрались в оборонительных порядках финнов и на 26-й минуте Готовец открыл счет. Гости помчались отыгрываться, но до конца второго периода получили еще две "пробоины" – от соотечественника Пулккинена и Костицына. В третьей 20-минутке Феоктистов и тот же Пулккинен установили окончательный счет.Результаты еще двух матчей субботней программы Континентальной хоккейной лиги: "Северсталь" – "Торпедо" – 1:4, "Сочи" – "Адмирал" – 1:2 ОТ.