Российский пилот итальянской команды Торо Россо Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации 15-го этапа Формулы-1 – Гран-при Сингапура, по итогам которой он занял 16-е место, но при этом начнет гонку с седьмого ряда стартового поля.

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации 15-го этапа Формулы-1 – Гран-при Сингапура, по итогам которой он занял 16-е место, но при этом начнет гонку с седьмого ряда стартового поля."Разумеется, я не могу быть доволен таким результатом квалификации – на этой трассе иногда все против тебя, – приводит слова Квята F1News.Ru. – Мой заключительный круг получился неудачным – сильный трафик на первом секторе привел к тому, что я потерял много времени. Кроме того, пропуск третьей тренировки сильно ударил по нашим шансам.Помимо этого, российский гонщик заявил, что ждет очень сложной гонки, а также сообщил, что вряд ли сможет побороться за очки. Также рассказал, что если только в гонке что-то случится, то у него появятся шансы на финиш в первой десятке.