Екатерина Климова на этот раз похвасталась перед своими поклонниками не шикарной фигурой, а дорогими сережками. Актриса, по ее словам, не могла удержаться.

Екатерина Климова на этот раз похвасталась перед своими поклонниками не шикарной фигурой, а дорогими сережками. Актриса, по ее словам, не могла удержаться.Екатерина Климова считается одной из самых красивых российских актрис. Звезда регулярно радует поклонников красивыми снимками. В этот раз она выложила в своем Instagram фото со светского мероприятия.В новом посте актриса решила похвастаться драгоценностями. Демонстрируя платиновые серьги с бриллиантами, Климова призналась, что женщины делятся на умных и красивых. При этом себя актриса отнесла к последней категории – звезда выложила сразу четыре снимка себя в сережках с разных ракурсов."Я обожаю эти серьги! Один акцент и всегда в десятку! Опять же приданое для дочерей. Всем сёстрам по серьге!" – написала Екатерина.К слову, на одном из снимков пользователи заметили девушку. Подписчики начали интересоваться, почему такая роскошная женщина как Климова ходит в театр с подругой, а не со спутником."Подругой? Это моя дочь", – написала Климова, спровоцировав буквально шквал комплиментов.