В Саранске один из лидеров чемпионата России Ростов неожиданно потерпел поражение от Тамбова. Команда Валерия Карпина уступила в гостях со счетом 1:2. В составе победителей дублем отметился Георгий Мелкадзе.

В Саранске один из лидеров чемпионата России "Ростов" неожиданно потерпел поражение от "Тамбова". Команда Валерия Карпина уступила в гостях со счетом 1:2. В составе победителей дублем отметился Георгий Мелкадзе.Первыми открыли счет ростовские футболисты. На 27-й минуте Эльдор Шомуродов использовал передачу Алексея Ионова и переиграл вратаря хозяев поля. Еще до перерыва Георгий Мелкадзе, перешедший в "Тамбов" из "Спартака", отквитал гол. После перерыва он же принес своей команде победу."Ростов" с 20 очками занимает третье место в чемпионате России. "Тамбов" идет 15-м с восемью баллами.