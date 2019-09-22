Центральным матчем очередного игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стала встреча в Магнитогорске, где местный Металлург принимал другого экс-обладателя Кубка Гагарина – казанский Ак Барс. Гости оказались чуть искушеннее хоккеистов Магнитки и выиграли со счетом 2:1.

Центральным матчем очередного игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стала встреча в Магнитогорске, где местный "Металлург" принимал другого экс-обладателя Кубка Гагарина – казанский "Ак Барс". Гости оказались чуть искушеннее хоккеистов Магнитки и выиграли со счетом 2:1.При этом начало игры не предвещало бед для хозяев: Локтионов открыл счет уже на 3-й минуте и никто в зале в тот момент не мог предположить, что эта шайба станет последней для "металлургов". Гости же не сильно расстроились, пропустив гол, а стали методично раскачивать оборону Магнитки. В итоге Викстранд во втором и Кормье в третьем периоде забили два гола и принесли успех "барсам".