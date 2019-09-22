В Таджикистане двое российских военнослужащих были ранены в субботу местным жителем.

В Таджикистане двое российских военнослужащих были ранены в субботу местным жителем. Пострадавшим оказали помощь врачи, их жизни вне опасности, пишет ТАСС."По предварительным данным, травмы военнослужащие получили во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя", — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.Инцидент произошел в Бохтаре — одном из двух городов в Таджикистане, в которых дислоцирована российская 201-я военная база.