Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, в отличие от своей экс-возлюбленной счастлив в браке. Недавно он, наконец, рассказал, почему ушел от певицы.

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, в отличие от своей экс-возлюбленной счастлив в браке. Недавно он, наконец, рассказал, почему ушел от певицы.Тарасов опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост. На снимке счастливый спортсмен запечатлен со своей новой беременной женой – Анастасией Костенко."Волк никогда не предаст свою волчицу, ради доступной собаки. P.S. Иногда стоит пройти определенный и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу", – гласит надпись под фото.После увиденного пользователи Сети ополчились на Дмитрия. Они моментально провели параллель и поняли, что речь идет о бывшей супруге футболиста."Ты что, Олю с собакой сравниваешь?", "Ждем слезы от Бузовой", "Так некрасиво писать, особенно, когда вся страна знает, кто твоя бывшая", "Бедный Бузеныш", "За что он так ее унижает?!", – недоумевали фолловеры."Ждем очередной истерики от Оли на лобном", – съязвил злопыхатель.Напомним, Дмитрий и Ольга прожили в счастливом браке несколько лет. Казалось, что их союз будет длится вечно. Но отношениям пришел конец, когда ведущая узнала об измене супруга. Для Бузовой это было настоящим ударом. Она долго приходила в себя после подлого предательства. Усугубил ее боль тот факт, что муж-изменщик довольно быстро женился на своей любовнице.