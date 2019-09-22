Журналисты выяснили, какую сумму Алла Пугачева получает ежемесячно. Обнародованная информация сильно удивила поклонников Примадонны.

Журналисты выяснили, какую сумму Алла Пугачева получает ежемесячно. Обнародованная информация сильно удивила поклонников Примадонны.Согласно официальным данным, пенсия исполнительницы составляет 47 тысяч рублей. В эту сумму также входит надбавка за звание народной артистки СССР. Большую часть пенсии Алла Пугачева тратит на благотворительность.Ее коллега Алена Свиридова получает меньше – 41 тысячу рублей. Отмечается, что у знаменитости есть надбавка за звание заслуженной артистки России. В одном из интервью исполнительница призналась, что в прошлом уже зарабатывала подобную сумму. "У меня когда-то стипендия была 40 рублей, а теперь пенсия почти такая же – 41 тысяча", – цитирует певицуМногие поклонники были шокированы обнародованной информацией. Они не понимают, как люди, которые всю жизнь трудились на благо страны, получают такую маленькую пенсию. "Честно?! Я в шоке! Как у нас в стране не было справедливости, так и не будет", – заявил один из комментаторов.Материал дополняется.