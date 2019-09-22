Актриса Анна Хилькевич нередко становится объектом нападок недоброжелателей. Недавно пользователи раскритиковали внешний вид звезды.

Актриса Анна Хилькевич нередко становится объектом нападок недоброжелателей. Недавно пользователи раскритиковали внешний вид звезды.В личном микроблоге знаменитость рассказала, что недавно один из подписчиков упрекнул ее в чрезмерной худобе. Якобы артистка так стремительно теряет килограммы, что у нее "глазницы внутрь головы проваливаются".К сообщению пользователя Анна Хилькевич отнеслась с юмором. Она с иронией отметила, что сейчас много питается, чтобы "удержать глазницы". Звезда сопроводила пост фотографией, где она запечатлена на фоне квартиры в белой футболке и черной толстовке.Артистку поспешили поддержать поклонники. Они заявили, что звезда выглядит отлично даже при небольшом весе. "Красивая! С красивыми глазницами, улыбкой и всем остальным! Кушайте спокойно, без мыслей о них", "Даже при "проваливающихся глазницах" вы прекрасно выглядите", – написали поклонники.Материал дополняется.