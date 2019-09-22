Актриса Анна Хилькевич нередко становится объектом нападок недоброжелателей. Недавно пользователи раскритиковали внешний вид звезды.
Актриса Анна Хилькевич нередко становится объектом нападок недоброжелателей. Недавно пользователи раскритиковали внешний вид звезды.
В личном микроблоге знаменитость рассказала, что недавно один из подписчиков упрекнул ее в чрезмерной худобе. Якобы артистка так стремительно теряет килограммы, что у нее "глазницы внутрь головы проваливаются".
К сообщению пользователя Анна Хилькевич отнеслась с юмором. Она с иронией отметила, что сейчас много питается, чтобы "удержать глазницы". Звезда сопроводила пост фотографией, где она запечатлена на фоне квартиры в белой футболке и черной толстовке.
Артистку поспешили поддержать поклонники. Они заявили, что звезда выглядит отлично даже при небольшом весе. "Красивая! С красивыми глазницами, улыбкой и всем остальным! Кушайте спокойно, без мыслей о них", "Даже при "проваливающихся глазницах" вы прекрасно выглядите", – написали поклонники.
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