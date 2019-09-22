Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать антиправительственную акцию. В ответ демонстранты начали кидать в правоохранителей кирпичи и коктейли Молотова

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать антиправительственную акцию. В ответ демонстранты начали кидать в правоохранителей кирпичи и "коктейли Молотова".Участники протеста атаковали ТЦ New Town Plaza в районе Шатинь: выбирали магазины, которые, по их мнению, поддерживают позицию властей. Митингующие встали живой цепью и начали топтать китайский влаг, после чего выбросили его в реку. Кроме того, им удалось поджечь баррикады у здания.Станцию метро "Шатинь" закрыли: там начали портить валидаторы, передает РИА Новости.