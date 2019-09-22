Бывший украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал информацию о предстоящем государственном перевороте. Политик подтвердил, что его команда готовится к свержению действующего президента Владимира Зеленского.

Бывший украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал информацию о предстоящем государственном перевороте. Политик подтвердил, что его команда готовится к свержению действующего президента Владимира Зеленского.Экс-президент принял участие в программе "Рандеву с Яниной Соколовой", во время которой высказался о планах вернуть себе власть. Петр Порошенко сообщил, что действительно готовит свою команду к государственному перевороту."Наш "представитель" – Лиза Богуцкая – заранее сообщила, когда будет путч. Единственное, что сейчас собирается петиция на сайте Офиса президента, что есть необходимость передвинуть путч с декабря на октябрь", – рассказал бывший украинский лидер.Однако позднее выяснилось, что Петр Порошенко не относится к сделанному заявлению серьезно. В ходе интервью политик дал понять, что информация о готовящемся государственном перевороте не соответствует действительности.Материал дополняется.