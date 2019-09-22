Владимир Сипягин преодолел дистанцию в четыре километра

Владимир Сипягин преодолел дистанцию в четыре километраГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял участие в «Кроссе наций».Массовый общероссийский забег без возрастных и гендерных ограничений прошел в субботу, 21 сентября. Губернатор преодолел дистанцию в четыре километра в Загородном парке. Владимир Сипягин справился за 19 минут 50 секунд.«Неплохо. Но главное не эти минуты и секунды, а то отличное настроение, тот заряд бодрости, который получаешь от пробежки на свежем воздухе вместе с единомышленниками», - прокомментировал свой результат глава региона.«Кросс наций» проводится во Владимире с 2005 года.