Американское издание National Interest пишет, что пущенными с российских подводных лодок класса Борей по городам и военным базам противника ракетами Булава может быть нанесен разрушительный удар даже в том случае, если основные ядерные силы России будут уничтожены первым ударом.

Американское издание National Interest пишет, что пущенными с российских подводных лодок класса "Борей" по городам и военным базам противника ракетами "Булава" может быть нанесен разрушительный удар даже в том случае, если основные ядерные силы России будут уничтожены первым ударом.По мнению издания, подводные лодки класса "Борей" — самые передовые из российских подлодок, способных нести баллистические ядерные ракеты: если ранее советские подлодки были более шумными, чем западные, и соответственно, более уязвимыми, то теперь эта проблема решена, сообщает "Интерфакс".Один "Борей", по словам обозревателя издания, может уничтожить города и военные базы противника с расстояния более 9 тысяч километров.