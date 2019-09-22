Двое погибших и пострадавшая: заезд на мотоциклах в Чувашии привел к аварии с летальным исходом. Байкер сбил женщину, после чего погиб, врезавшись в створку ворот. От полученных травм скончалась и пассажирка мотоцикла. В полиции отметили, что обе жертвы ДТП были без шлемов.

В минувшую субботу, 21 сентября, на Московской набережной в Чебоксарах произошло ДТП с участием мотоциклиста, унесшее две жизни. Фатальную аварию снял на видео один из очевидцев.Судя по кадрам, молодые люди собирались устроить заезды на мотоциклах. Во время подготовки к одному из них, байкер на мотоцикле Suzuki врезался в 24-летнюю женщину-пешехода.После столкновения мотоциклист потерял управление и врезался в створку ворот.Как сообщает пресс-служба региональной полиции, 28-летний водитель двухколесного транспортного средства и его 26-летняя пассажирка погибли на месте. В ведомстве подчеркнули, что обе жертвы инцидента были без шлемов.По данным полицейских, мотоциклист был лишен водительских прав.Известно, что сбитая женщина получила травмы. Ее доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.