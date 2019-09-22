Певица Наташа Королева опубликовала видео, сделанное во время отдыха на пляже. В ролике композитор Игорь Николаев запечатлен без штанов.

Певица Наташа Королева опубликовала видео, сделанное во время отдыха на пляже. В ролике композитор Игорь Николаев запечатлен без штанов.Накануне в официальном аккаунте артистки на видеохостинге "Ютуб" появилась архивная видеозапись, снятая в 90-х годах. В ролике Наташа Королева отдыхает на пляже вместе с коллегами.На записи певец Филипп Киркоров, народный артист Лев Лещенко, исполнительница Ирина Аллегрова и многие другие знаменитости пробуют себя в игре "Крокодил". Каждый из них по очереди пытается жестами показать загаданное слово.В архивном видеоролике можно заметить и бывшего супруга Наташи Королевой – композитора Игоря Николаева. На видеозаписи он запечатлен в белой футболке и плавках.Многие пользователи поблагодарили певицу за то, что она делится такими интимными кадрами. "Какие все классные и настоящие тут", "Когда-то шоу-бизнес был большой, веселой, дружной компании. Сейчас все изменилось. Жаль!", – выразили мнение комментаторы.Некоторые зрители похвалили внешность . По их мнению, в то время артистка обладала завидной фигурой. "У Королевой фигура просто класс", "Какая Наташка красотка", "Очень красивая Наташа, ничуть не изменилась", – отметили они.