48-летняя Лера Кудрявцева не перестает удивлять поклонников своими роскошными формами. Так, накануне она опубликовала очередное фото в своем Instagram-аккаунте.

48-летняя Лера Кудрявцева не перестает удивлять поклонников своими роскошными формами. Так, накануне она опубликовала очередное фото в своем Instagram-аккаунте.На снимке телеведущая позирует в шикарном черном платье в пол с глубоким декольте. Судя по всему, оно сделано из либерти. Наряд подчеркивает и без того идеальную фигуру звезды.Фолловерам явно пришелся по душе образ Кудрявцевой. Они активно заваливали ее всевозможными комплиментами."Леруша, вы обалденная женщина, жена и мама!", "Как, ну, как можно быть такой красоткой?!", "Такой красавице, конечно, нужен только молодой муж!", "Лера выглядит на 25!", "Платье красивое", "Бесподобная!",Женщина – статуэтка!", "Невероятная королевишна!", "Ты прям огонь!", "Богиня красоты", – восторгались фанаты."Лучше всех! Как же мужу повезло!", – резюмировала подписчица.Отметим, Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровом. Они сыграли пышную свадьбу в 2013 году. К слову, возлюбленный младше Леры на 16 лет, но колоссальная разница в возрасте ничуть не мешает их счастью.Напомним, недавно у Игоря был день рождения. Ведущая решила, что лучший подарок сделан своими руками, поэтому спела супругу песню. Как писали ранее , она поблагодарила супруга за семейную жизнь, за дочь и назвала его лучшим мужем и папой