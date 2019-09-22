Сотрудникам полиции предстоит установить обстоятельства серьезной аварии в Калининградской области, где в результате лобового столкновения двух фургонов погибли оба водителя. Видео с места ДТП появилось в Сети.

Утром в воскресенье, 22 сентября, на автомобильной дороге в Гусевском районе Калининградскй области произошла авария с фатальным исходом. В Сети опубликованы кадры с места инцидента.Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, в результате столкновения микроавтобусов Ford и Volkswagen погибли оба водителя – мужчины 1962 и 1986 годов рождения.Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.