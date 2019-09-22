В футбольном чемпионате английской премьер-лиги начались матчи 6-го тура. Субботнюю программу экс-чемпионы из Лестера открыли победой над финалистами Лиги чемпионов из Тоттенхэма (2:1), а затем чемпионы Англии из Манчестер Сити учинили разгром аутсайдеру Уотфорду – 8:0.

В футбольном чемпионате английской премьер-лиги начались матчи 6-го тура. Субботнюю программу экс-чемпионы из "Лестера" открыли победой над финалистами Лиги чемпионов из "Тоттенхэма" (2:1), а затем чемпионы Англии из "Манчестер Сити" учинили разгром аутсайдеру "Уотфорду" – 8:0.Лондонские "шпоры" вполне себе соответствовали званию фаворита игры с "Лестером" в первом тайме и Кейн даже забил необычный гол, лежа на газоне. Однако во втором тайме инициатива перешла к хозяевам и они добились победы за счет двух голов Рикарду Перейры и Мэддисона."МанСити" установил в игре с "Уотфордом" всеанглийский рекорд, забив пять голов уже к 18-й минуте игры. Отличились Сильва, Агуэро (с пенальти), Марез, Бернарду Силва и Отаменди. После этого исход встречи был предрешен, но во второй половине встречи Бернарду Силва оформил хет-трик, а де Брюйне установил окончательный совершенно неприличный счет 8:0.Результаты еще двух уже завершившихся к этому моменту матчей: "Бернли" — "Норвич" — 2:0, "Эвертон" — "Шеффилд Юнайтед" — 0:2.