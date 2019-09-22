Минобороны России опубликовало видео с учений кораблей Северного флота с боевой стрельбой в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в северной части Баренцева моря. Учения прошли в штормовых условиях при волнении моря до четырех баллов и сильном порывистом ветре.

Минобороны России опубликовало видео с учений кораблей Северного флота с боевой стрельбой в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в северной части Баренцева моря. Учения прошли в штормовых условиях при волнении моря до четырех баллов и сильном порывистом ветре.По сообщению российского военного ведомства, экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", а также больших десантных кораблей "Александр Отраковский" и "Кондопога" отрабатывали отражение налета условного противника с различных высот и направлений. При этом корабли вели огонь из артиллерийских установок АК-100 и АК-725, комплексов скорострельной малокалиберной зенитной артиллерии АК-630 и гиперзвуковых зенитных ракетных комплексов "Кинжал".Сообщается, что в целях противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях были отработаны постановки пассивных и активных помех с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы. После практических зенитных стрельб корабли вступили в морской бой с группировкой надводных сил условного противника и нанесли ей поражение артиллерийским огнем. Экипаж БПЛ "Вице-адмирал Кулаков" также выполнил стрельбу реактивными глубинными бомбами по условному подводному противнику.