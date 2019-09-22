Украинские силовики обстреляли из минометов село Ленинское на юге ДНР. Они выпустили 30 мин калибром 120 миллиметров, заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские силовики обстреляли из минометов село Ленинское на юге ДНР. Они выпустили 30 мин калибром 120 миллиметров, заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Перед этим - семь мин по поселку шахты "Трудовская".Меж тем, 17 июля на минской встрече была достигнута договоренность о бессрочном перемирии с 21 июля, более того, в заявление включили даже дополнительные пункты о мерах соблюдения тишины. Но украинские военнослужащие нарушили договоренности в первый же день, передает ТАСС.