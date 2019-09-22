В связи с приближением тайфуна Тапа на 23 и 24 сентября спасатели Приморского края объявили на территории восточных и юго-восточных районов региона штормовое предупреждение.

В связи с приближением тайфуна "Тапа" на 23 и 24 сентября спасатели Приморского края объявили на территории восточных и юго-восточных районов региона штормовое предупреждение. По их данным, ливневыми и склоновыми стоками возможно подтопление пониженных территорий, а при значительной интенсивности осадков — размывы участков дорог.Кроме того, в результате удара стихии могут возникать аварии на ЛЭП, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад, нарушения в работе системы ЖКХ, обрушение слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев, передает ТАСС.Ранее в результате удара тайфуна "Тапа", прошедшего в непосредственной близости от южной японской префектуры Окинава, пострадали, по меньшей мере, 19 местных жителей, были отменены сотни авиарейсов. Так, японские авиакомпании были вынуждены отменить 302 рейса между Окинавой и островом Хонсю. Коснулись изменения в расписании и юго-западного острова Кюсю, в район которого переместился тропический шторм.На Окинаве сильным ветром были повреждены линии электропередачи, в результате чего около 1,8 тысячи домов обесточены. По прогнозам, к вечеру воскресенья, 22 сентября, тропический шторм достигнет острова Кюсю, где в некоторых префектурах может выпасть до 300 миллиметров осадков.