Выезд из торгового центра в Симферополе оказался трудной задачей для водителя легкового автомобиля. Камера наблюдения запечатлела поединок между автомобилистом и шлагбаумом, закончившийся поражением последнего.

В минувшую пятницу, 20 сентября, водитель попал в затруднительную ситуацию на выезде из торгового центра в Симферополе. Злоключения автомобилиста попали в объектив камеры наблюдения.Мужчина, судя по номерному знаку на его машине, приехавший в Крым из Удмуртии, выехал с парковки. Однако после этого события вышли из-под контроля.Транспортное средство дивнулось назад и снесло шлагбаум. При этом, его стрела оказалась в открытом водительском окне. При попытке поехать вперед она прошла через салон и выбила заднее стекло.Водитель попытался выпихнуть стрелу наружу, но не сумел этого сделать, и ситуация повторилась.В итоге кусок шлагбаума оторвался, и легковушка уехала вместе с ним.Пришлось ли владельцу машины возмещать ущерб – пока не уточняется.