В субботу Росгвардия задержала в Нижневартовске активных участников террористической организации Исламское государство (запрещена в РФ).

В субботу Росгвардия задержала в Нижневартовске активных участников террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как рассказал ТАСС представитель Росгвардии Валерий Грибакин, трое подозреваемых вербовали сторонников, применяя идеологическую обработку.Как считает следствие, игиловцы участвовали в запрещенной деятельности по оправданию и финансированию терроризма.При обыске у одного подозреваемого нашли пистолет и наркотики. Также были обнаружены экстремистские материалы. Возбуждены уголовные дела.