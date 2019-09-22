Популярная российская актриса нарушила закон природы, родив третьего ребенка. Она сошла со своего предначертанного пути, что и стало причиной тяжелой болезни, уверены эксперты.

Популярная российская актриса нарушила закон природы, родив третьего ребенка. Она сошла со своего предначертанного пути, что и стало причиной тяжелой болезни, уверены эксперты.Нумеролог Евения Белова считает, что артистка должна была родить только двоих детей, однако она решила нарушить закон природы. Злокачественная опухоль возникала сразу после того, как звезда перенесла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)."У Анастасии не должно было быть третьего ребенка. Новая жизнь, которая не должна была появиться по законам природы, привела к нарушению этих самых законов и отступлению от своего пути. Из-за этого она заболела", – приводит слова эксперта .По словам нумеролога, если бы Анастасия Заворотнюк отказалась от своих планов, то сейчас бы была счастлива со своим супругом – фигуристом Петром Чернышевым. "У них были бы прекрасные взаимоотношения", – подчеркнула Евгения Белова.Материал дополняется.