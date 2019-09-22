Невнимательность на дорогах, чрезмерное употребление алкоголя в жарком климате становятся основными причинами гибели россиян в Турции, заявил генсек Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков.

Невнимательность на дорогах, чрезмерное употребление алкоголя в жарком климате становятся основными причинами гибели россиян в Турции, заявил генсек Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков.По его мнению, нужно вести просветительскую работу и обращать внимание туристов на особенности местного вождения: водители не всегда пропускают на зебре; показывать страшные случаи, связанные с употреблением алкоголя, по телевизору, чтобы люди не пили в неумеренном количестве – россиян после этого часто тянет на подвиги. И конечно, напоминать, что хронические заболевания под южным солнцем могут обостриться, передает РИА Новости.Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, что нынешний сезон стал очень тяжелым: на юге Турции скончались 88 россиян, в 40 случаях потребовалась медицинская эвакуация. Причина в увеличении туристического потока добавил Ерхов