Голова пешехода попала под колесо легкового автомобиля – ночной инцидент в Екатеринбурге попал на видео. Мужчина получил травмы, оказавшиеся смертельными. По некоторым данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на воскресенье, 22 сентября, на улице Баумана в Екатеринбурге мужчина погиб под колесами автомобиля. Инцидент попал в объектив регистратора очевидца и был запечатлен камерой мобильного телефона одного из прохожих.Все началось с того, что неадекватный мужчина вышел на проезжую часть и встал на пути у автомобиля Renault Logan, за рулем которого находилась женщина. Какое-то время он расхаживал перед капотом, а затем улегся на асфальт.Renault объехал человека, однако двигавшийся сзади Hyundai Solaris, предположительно взятый в аренду через систему каршеринга, наехал на лежавшего мужчину. Голова человека попала под колесо машины, пострадавший получил травмы, оказавшиеся смертельными.Как сообщает портал E1.ru, водитель Hyundai покинул место ДТП, его поисками занимается полиция.Кроме того, журналистам удалось пообщаться со свидетелями ЧП, которые рассказали, что за пару минут до фатального инцидента некий человек, просто проходивший мимо, уводил неадекватного пешехода с проезжей части.Однако упорный мужчина, по некоторым данным, находившийся в состоянии опьянения, снова вернулся на дорогу, где и нашел свою смерть.