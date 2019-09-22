50-летняя супруга певца Олега Газманова, Марина, не перестает удивлять своих фолловеров. В своем возрасте она спокойно даст фору многим молоденьким девушкам.

50-летняя супруга певца Олега Газманова, Марина, не перестает удивлять своих фолловеров. В своем возрасте она спокойно даст фору многим молоденьким девушкам.Недавно жена артиста опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram серию новых кадров. На первом фото она запечатлена одна в осеннем лесу. А на втором – вместе со звездным мужем.Примечательно, что на снимках Марина запечатлена без грамма косметики. Она также не заморачивалась с аутфитом, выбрав для прогулки толстовку с капюшоном и легкую болоньевую курточку."Запахло осенним супом из влажной листвы, грибов, горьких трав и немного красной рябины. Земля мягкая и влажная, идёшь и кроссовок передаёт всей ступне , что ступаешь на перину из травы, мха и сосновых иголок. Первыми пожелтели берёзы и непонятно от куда взявшиеся деревья грецких орехов. Сегодня безветрием и предчувствие дождя. Осень ступает стремительно. Надо успеть насытиться вкусными запахами и сочными красками", – подписала пост Газманова.Поклонники были приятно удивлены внешним видом Марины без мейк-апа. "Прекрасно!", "Как красиво!", "Любуюсь", – писали восхищенные фанаты."Какие вы милые! Счастья вам!", – от всего сердца пожелала поклонница.Кроме того, многие фолловеры отметили, что у супругов ярко выраженное внешнее сходство. "Почему мужчина и женщина, прожившие много лет в браке, становятся похожи внешне?!", "Очень похожи!", – высказались пользователи Сети.