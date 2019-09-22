Спустя неделю после атаки дронов на саудовские нефтяные предприятия и резкого повышения цен на нефть Вашингтон решил накачать Ближний Восток дополнительным военным контингентом. А иранцы заявили о готовности сбивать американские беспилотники.

Спустя неделю после атаки дронов на саудовские нефтяные предприятия и резкого повышения цен на нефть Вашингтон решил накачать Ближний Восток дополнительным военным контингентом. А иранцы заявили о готовности сбивать американские беспилотники.Соединенные Штаты в очередной раз отправляют войска на Ближний Восток. Новость в США подается, как будто так и нужно. В утреннем шоу, широко улыбаясь, ведущие первым делом сообщают о боевом десанте.В оправдание — ничего нового. На брифинге в Пентагоне — одни и те же слова: ракеты, которые атаковали саудовские заводы, сделаны в Иране. Но даже если и так, не ясно главное: кто их запускал? Доказательств не приводят, но приказ на переброску войск отдают.Журналисты задаются вопросом: сколько на этот раз техники и людей США отправят за тридевять земель под предлогом защиты союзников?Тысячи уже там. В Оманском заливе у американцев развернута ударная группировка. На авианосце "Авраам Линкольн" — 6 тысяч солдат. С ним рядом дежурят ракетный крейсер и два эсминца.В Персидском заливе у ВМС США еще пара эсминцев, и накануне Пентагон решил нарастить присутствие — отдан приказ направить дополнительный эсминец с "Томагавками". Так что сейчас американская палубная авиация и крылатые ракеты могут дотянуться до любой точки Ирана.В Исламской Республике к накалу привыкли и, похоже, готовы ко всему. К слову, оба президента — и США и Ирана — будут скоро в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Полноформатная встреча не запланирована, но в коридорах тоже есть шанс встретиться и поговорить.