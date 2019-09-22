Разборки закончились перестрелкой – камера запечатлела вооруженный конфликт на улице американского города. Ни один из стрелков не добился попаданий, случайные очевидцы успели покинуть опасное место и не пострадали.

В Сети опубликованы кадры вооруженного противостояния, развернувшегося неподалеку от школы в городе Честер, расположенном в штате Пенсильвания на северо-востоке США.Утром в минувшую пятницу, 20 сентября, двое мужчин решили выяснить отношения. В качестве аргументов оба спорщика выбрали огнестрельное оружие.Подозреваемые бегали друг за другом вокруг машины, припаркованной на улице, и стреляли из пистолетов.Как сообщают местные СМИ, никто из участников инцидента не добился попаданий. Оба стрелка скрылись, личность одного из них установлена, второго злоумышленника еще только предстоит опознать.Примечательно, что накануне двое учащихся заведения, около которого произошла пятничная стрельба, получили огнестрельные ранения. Детей обстреляли прямо около школы.Подросток пятнадцати лет был ранен в грудь, ногу и руку. Его госпитализировали в критическом состоянии. Второй пострадавший – юноша семнадцати лет, получил ранение ноги, опасности для его жизни нет.Администрация уже заявила о принятии дополнительных мер для обеспечения безопасности школьников.