Родители девочки с родовой травмой и сильно деформированным лицом из Башкирии не подавали заявление о приеме в детский сад, следовательно, отказ они получить не могли, сообщила уполномоченный по правам ребенка по республике Милана Скоробогатова.

Родители девочки с родовой травмой и сильно деформированным лицом из Башкирии не подавали заявление о приеме в детский сад, следовательно, отказ они получить не могли, сообщила уполномоченный по правам ребенка по республике Милана Скоробогатова.Ранее члены одного из республиканских благотворительных фондов написали в блогосфере, что девочке из Алатаны Стерлитамакского района не дали путевку в детский сад, чтобы она не пугала детей. Прокуратура проводит проверку, но Скоробогатова уверяет: если у семьи возникнет желание отдать ребенка в детский сад, проблем не возникнет.Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что готова оказать Башкирии помощь в истории с малышкой, передает РИА Новости.Уже в понедельник 2-летнюю девочку госпитализируют в Республиканскую детскую клиническую больницу для подтверждения инвалидности, передает ТАСС.