Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал эффект от атаки дронов на саудовские НПЗ непростым и тяжелым. Вопрос долгосрочного эффекта очень непростой и тяжелый. Все будут закладывать риски, что такие события могут произойти в будущем, — заявил он в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал эффект от атаки дронов на саудовские НПЗ непростым и тяжелым. "Вопрос долгосрочного эффекта очень непростой и тяжелый. Все будут закладывать риски, что такие события могут произойти в будущем", — заявил он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".16 сентября президент России Владимир Путин провел в Анкаре двусторонние встречи с турецким и иранским коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани. Атаку дронов на встречах не обсуждали, но позже на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос, российский лидер призвал противоборствующие стороны договариваться, а Саудовской Аравии посоветовал принять "мудрое государственное решение".Из-за атаки дронов на НПЗ в ночь на 14 сентября и последующих пожаров Саудовская Аравия сократила добычу нефти, после чего цены резко подскочили. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США поспешили обвинить в ней Иран.