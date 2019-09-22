Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла ничего поделать с четвертой ракетой мира Наоми Осакой в финальном поединке турнира серии Женской теннисной ассоциации, который прошел в японской Осаке. Четвертая ракетка мира взяла верх над соперницей в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла ничего поделать с четвертой ракетой мира Наоми Осакой в финальном поединке турнира серии Женской теннисной ассоциации, который прошел в японской Осаке. Четвертая ракетка мира взяла верх над соперницей в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. Для 21-летней Осаки этот титул оказался уже четвертым в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.Напомним, что призовой фонд соревнований в Осаке превысил 750 тысяч долларов.