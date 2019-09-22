Президент России Владимир Путин встретился 16 сентября в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани. Главы государств собрались для участия в пятой встрече астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, однако с каждым Путин поговорил с глазу на глаз.

Президент России Владимир Путин встретился 16 сентября в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани. Главы государств собрались для участия в пятой встрече астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, однако с каждым Путин поговорил с глазу на глаз.Двусторонние встречи затянулись, и это, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, было связано с "актуальностью вопросов и ответственностью момента". "Конечно, многое зависит от этой встречи", — подчеркнул Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он также сообщил, что атака дронов в Саудовской Аравии на встречах не обсуждалась. "Была, правда, часть с Рухани один на один достаточно продолжительная, но они сидели вдвоем, я пока не знаю, о чем там шла речь", — уточнил Песков.