Юморист Евгений Петросян свозил свою возлюбленную, Татьяну Брухунову, в Париж. Там они вместе отпраздновали 74-й день рождения комика.

Юморист Евгений Петросян свозил свою возлюбленную, Татьяну Брухунову, в Париж. Там они вместе отпраздновали 74-й день рождения комика.Пара остановилась в одном из самых дорогих гостиниц в самом центре города. Питались любовники тоже на высшем уровне. Каждое утро Брухунова ходила в кондитерскую Laduree за свежими макарунами для себя и Евгения. Во время обедов и ужинов они отдавали предпочтение улитками. Одна порция обходилась юмористу в две тысячи рублей.Щедрый сатирик не забывал баловать любимую женщину дорогими подарками. Он подарил Татьяне именные духи и украшения от Tiffany & Co.Во время романтического путешествия Петросян и Брухунова встречали закат около знаменитой на весь мир Эйфелевой башни. Кроме того, звезда устроила для возлюбленной торжественный ужин в ресторане LouLou при парижском Музее декоративного искусства. Он с удовольствием угощал Татьяну устрицами, крабами и лобстерами. Он не скупился и лишь за одно блюдо заплатил не менее пятнадцати тысяч рублей.Непосредственно, в сам день рождения они вместе посетили представление "Мулен Руж". Стоимость билетов составила порядка 25 тысяч рублей.По данным издания "Стархит", отпуск обошелся комику в кругленькую сумму. В общей сложности Петросян оставил в Париже полмиллиона рублей.