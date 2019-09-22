На фоне претензий Генпрокуратуры бывший президент Украины Петр Порошенко дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к расследованиям, в которых фигурирует его имя. Экс-глава государства заявил, что посадить его не получится, добавив, что любой удар по нему – это удар по всей стране.

На фоне претензий Генпрокуратуры бывший президент Украины Петр Порошенко дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к расследованиям, в которых фигурирует его имя. Экс-глава государства заявил, что посадить его не получится, добавив, что любой удар по нему – это удар по всей стране, сообщает телеканал "Россия 24"."Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится. Я много лет был в оппозиции, и эти мальчики не первые, кто хотели упечь Порошенко. Ничего у них не получится", — уверен бывший президент Украины.