Парижские бизнесмены, терпящие убытки из-за волны акций протеста в стране, считают, что власти бросили их на произвол судьбы, заявил президент Конфедерации коммерсантов Франции Франсис Паломби.

Парижские бизнесмены, терпящие убытки из-за волны акций протеста в стране, считают, что власти бросили их на произвол судьбы, заявил президент Конфедерации коммерсантов Франции Франсис Паломби.Владельцы магазинов и ресторанов на Елисейских полях подают жалобу на государство за неоказание им помощи. Иск будет составлен с мэрией 8-го округа (где находятся Елисейские поля).Манифестации "желтых жилетов" сопровождаются погромами и поджогами, мародерством. Тысячи коммерсантов оказались на грани разорения, передает ТАСС.Последняя манифестация "желтых жилетов" прошла во Франции 21 сентября. Полиция задержала больше 160 человек.