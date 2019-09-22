Россиянам, которые пострадали в ДТП в Турции, оплатят дорогу и проживание.

Россиянам, которые пострадали в ДТП в Турции, оплатят дорогу и проживание. Как объяснили в нашем Союзе туриндустрии, случившееся — страховой случай. Расходы возьмут на себя тур-оператор и страховая компания.Автобус с туристами перевернулся по дороге в аэропорт Антальи. Пострадали 22 человека. 15, в том числе двое детей, в больнице. По данным генконсульства России, угрозы их жизни нет. Остальные отказались от помощи и улетели домой. Причины аварии выясняются, передает телеканал "Россия 24".